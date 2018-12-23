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هتك عرض طالبات وتحرش بهن.. إحالة مدرس ثانوي للمحاكمة العاجلة بشبراخيت

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:10 ص
هتك عرض طالبات وتحرش بهن.. إحالة مدرس ثانوي للمحاكمة العاجلة بشبراخيت
تحرش - أرشيفية
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عمار محمد
 
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أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول بإحدى المدارس الثانوية الفنية بشبراخيت للمحاكمة العاجلة، وذلك لقيامه بارتكاب جرائم هتك العرض والتحرش الجنسي بعدد من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى المدارس الثانوية الفنية بشبراخيت.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بشأن ما تضمنته مذكرة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بشبراخيت ضد المتهم حيال قيامه بانتهاكات جنسية في حق عدد من طالبات المدرسة.

وباشرت نيابة إيتاي البارود تحقيقاتها في القضية رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة تحت إشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بالاعتداء الجنسي على عدد من الطالبات بتعمده ملامستهن جسديًا والتحرش جنسيًا بعدد من طالبات الصف الأول الثانوي والتلفظ بعبارات تخدش حيائهن وتوجيه عبارات وتلميحات ذات مدلول جنسي واصفًا أجساد الطالبات، وتكرار سؤالهن حول مشاهدتهن مقاطع إباحية على هواتفهن المحمولة، ومحاولته اصطحاب إحدى الطالبات داخل دورة المياه المخصصة للرجال، ومحاولته احتجاز طالبه أخرى داخل ورشة الزخرفة بالمدرسه وإغلاق الباب عليهما من الداخل إلا إن صراخ الطالبة واستنجادها بزميلاتها أجبره على تركها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم قد اعتاد الضغط على الطالبات بما له من سلطة عليهن لكي يستجبن له ولأفعاله الإجرامية معهن وتهديده الدائم لهن بالتلويح بالتلاعب في الدرجات الخاصة بمادته وفقًا لاستجابتهن للمتهم.

وكما كشفت التحقيقات قيامه بإتلاف الهاتف المحمول الخاص بإحدى الطالبات متعمدًا على خلفية عدم موافقة الطالبة على ممارساته الإجرامية في هذا الصدد.

وبناءً على ما تقدم وحيال ما ثبت في حق المتهم المذكور من جرمٍ وسلوك منحرف لا يستقيم وقدسية وظيفته ورسالتها السامية فقد انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.
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