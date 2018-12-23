العثور على جثة شاب في مياه ترعة الإبراهيمية بالمنيا



وانتقل على الفور لمحل الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا والرائد مصطفى عبد الحكيم معاون أول المباحث وفريق البحث الجنائي وأشارت التحريات الأولية بتغيب المتوفى عن منزله منذ ٥ أيام ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.



وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني إسحق شحاته حدوث الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق وفشل حاد في التنفس وزالت علامات التيبس الرمي بينما لم تبدأ بعد علامات التحلل بسبب برودة الجو والغمر أسفل المياه ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



وتحرر محضر بالواقعة برقم ٧٣ أحوال قسم المنيا، وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة العامة، وقد قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.



عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، على جثة شاب عشريني بترعة الإبراهيمية بعد تغيبه 5 أيام، عن منزله.وتلقى اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، يفيد العثور على جثة "ع. س. ع" ٢٥ سنة طالب منازل ومقيم بمدينة المنيا غريقا في الترعة الإبراهيمية بزمام بندر المنيا.