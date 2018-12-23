ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد عبده ينعي الأمير طلال بن عبدالعزيز

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:52 ص
محمد عبده ينعي الأمير طلال بن عبدالعزيز
محمد عبده
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

نعى الفنان السعودي محمد عبده، الأمير طلال بن عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

وقال فنان العرب محمد عبده: "أتقدم بالعزاء لمولاى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأصحاب السمو الأمراء الوليد، خالد، تركى وباقى أبناء فقيدنا صاحب السمو الملكى الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته".



الأمير طلال، هو الابن الثامن للملك المؤسس للسعودية عبد العزيز آل سعود، من مواليد 15 أغسطس1931، وشغل العديد من المناصب الحكومية العليا في السعودية.


وكان أول وزير للمواصلات في تاريخ المملكة، ثم بعد ذلك نائبا لوزير المالية، ثم وزيرا للمالية فيما بعد. ثم أصبح سفيرا للسعودية في فرنسا، قبل أن يقرر تشكيل تنظيم داخل الأسرة الحاكمة يسمى "الأمراء الأحرار".


وطالب التنظيم عام 1958، بإنشاء حكم دستوري برلماني في البلاد، وفصل أسرة آل سعود المالكة عن الحكم، والمساواة بين الرجال والنساء، بسبب التوترات بين الملك سعود والأمير فيصل.


وتم نفيه خارج المملكة وذهب ليقيم في مصر، وظل فيها حتى هدأت الأوضاع وسيطر الملك فيصل على مقاليد الحكم، فعاد بشرط عدم تدخله في شؤون الحكم.


وعرف عن الأمير طلال مواقفه وأراؤه الجريئة الداعية إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي في المملكة.


وفي لقاء له مع بي بي سي عام 2000، تحدث عن مجلس العائلة المالكة السعودية ودوره في الساحة السياسية بالمملكة، وقال إن دور المجلس عائلي فقط ليس له أي دور سياسي او أي علاقة بأمور الحكم، والهدف منه هو حل مشاكل العائلة أو المشاكل العالقة بين مواطن وأي فرد من أفراد العائلة.


كما تطرق لموضوع الكفالة في المملكة وقال إنه نظام سيئ ينبغي إلغاؤه تماما لأن فيه شيئا من العبودية.


وعن الديمقراطية كان الأمير طلال يرى أن الوقت لم يحن بعد لتطبيق ديمقراطية كاملة في المملكة السعودية لأن هذا أمر يخضع لظروف كل بلد، ويجب أن يحصل في المملكة على مراحل.


وكان له في عام 2007 تصريحات حادة انتقد فيها أمراء العائلة الحاكمة السعودية لما وصفه باحتكار السلطة والوقوف في وجه الإصلاح السياسي في البلاد. وانتقد أيضا سجن إصلاحيين معروفين في المملكة العربية السعودية.

المزيد عن: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز فنانين فن طلال بن عبدالعزيز الملك سلمان السعودية
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان