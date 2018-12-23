واصل سعر صرف الدولار في مختلف البنوك المصرية استقراره خلال بداية تعاملات اليوم الأحد بداية التعاملات الصباحية الرسمية الاسبوعية، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري نحو 17.85 جنيها، و17.97 جنيها، كما استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها، وتستعرض باية الفجر في تحديث دورى اسعار صرف الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرفى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الدولار في السوق السوداء

واصل سعر صرف الدولار استقراره في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها، وبذلك تستقر اسعار الدولار في السوق السوداء بعد تراجعها خلال تعاملات الاسبوع الماضي.



سعر الدولار في البنك التجارى الدولي

17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

17.89 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

17.90 جنيه للشراء 17.98 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار على مستوى العالم





تعافي سعر الدولار الأمريكي، بعد قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن جانب أخر تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادة زيادة معدل الفائدة للمرة الرابعة في 2018، لتتراوح بين 2.25% إلى 2.5%.





سعر الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم 23-12-2018 واعلى سعر للشراء - التعاملات الصباحية







