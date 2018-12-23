ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم 23-12-2018 واعلى سعر للشراء - التعاملات الصباحية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:32 ص
سعر الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم 23-12-2018 واعلى سعر للشراء - التعاملات الصباحية
سعر الدولار أمام الجنيه
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
واصل سعر صرف الدولار في مختلف البنوك المصرية استقراره خلال بداية تعاملات اليوم الأحد بداية التعاملات الصباحية الرسمية الاسبوعية، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري نحو 17.85 جنيها، و17.97 جنيها، كما استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها، وتستعرض باية الفجر في تحديث دورى اسعار صرف الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرفى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في السوق السوداء 

واصل سعر صرف الدولار استقراره في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها، وبذلك تستقر اسعار الدولار في السوق السوداء بعد تراجعها خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي 

17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة 

17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

17.79  جنيه للشراء
17.89  جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول 

17.89 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

 17.90 جنيه للشراء
17.98 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

17.86  جنيه للشراء
17.96  جنيه للبيع

سعر الدولار على مستوى العالم 

 تعافي سعر الدولار الأمريكي، بعد قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن جانب أخر تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادة زيادة معدل الفائدة للمرة الرابعة في 2018، لتتراوح بين 2.25% إلى 2.5%.

سعر الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم 23-12-2018 واعلى سعر للشراء - التعاملات الصباحية


المزيد عن: سعر الدولار في مصر سعر الدولار في السوق السواء سعر الدولار في البنك المركزى سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدوري الانجليوي اعلى سعر للدولار اعلى سعر لشراء الدولار اسعار الدولار في مصر اليوم اسعار الدولار في السوق السوداء اسعار الدولار في البنوك اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان