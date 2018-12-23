" السقعان": فحص 485 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالإسماعيلية

وأكد "السقعان" أن محافظة الإسماعيلية يوجد بها 354 فريق طبى، و126 تمركز و60 وحدة صحية و13 مستشفى عام ومركزى، و39 مركز شباب ونادى رياضى، و17 عيادة منها 9 عيادات متنقلة، يعملون جميعًا فى حملة القضاء هلى فيروس سى، مؤكدًا إلى أن 212 فريق يعمل من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، و126 فريق مسائى يعمل من 3 عصرًا إلى 9 مساءً، بالإضافة فرق "الموبايل تيم" وهى فرق متحركة للكشف على المواطنين فى مكان عملهم.





وأشار وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إلى أنه تم من خلال التنسيق والتعاون مع جامعة قناة السويس، وضع سيارات عيادات متنقلة داخل جامعة قناة السويس، للكشف على طلاب الجامعة، حيث نسعى إلى الانتهاء من الكشف على الطلاب قبل الانتهاء من امتحانات هذا العام، مشيرًا إلى أن المستهدف للكشف عليه بالإسماعيلية 844 ألف مواطن بالمحافظة يستحق المسح فوق 18 عامًا.



قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن عدد المواطنين الذين خضعوا للكشف عن فيروس " سى " والأمراض غير السارية بمبادرة "100 مليون صحة" وصل إلى 485 ألف مواطن، بنسبة 52 % من المستهدف بالفرق المنتشرة بنطاق المحافظة المختلفة في الميادين والشوارع الرئيسية والمركز والقرى.