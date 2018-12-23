الزمالك في مهمة سهلة أمام القطن التشادي بالكونفدرالية

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره القطن التشادي في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن مباريات الإياب لدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".





يدخل الزمالك لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفريق فوزا كبيرا على القطن التشادي بسباعية دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب بتروسبورت.





وحذر المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه من الاستهانة بها والاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، وتحقيق الفوز في لقاء اليوم لتأكيد جدارته بالتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة، كما حذر جروس لاعبي الأبيض من أرضية الملعب والحضور الجماهيري حيث سيكون لهما تأثير على المباراة حيث يعتبرهما دافعًا قوياً للمنافس لتحقيق نتيجة إيجابية.





وقرر جروس إراحة عدد من لاعبى الزمالك في لقاء اليوم وعلى رأسهم الثنائي محمود جنش حارس مرمى الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بعد استبعادهما من قائمة السفر .





واستدعى جروس للقاء اليوم قائمة تضم كل من:-





حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح





الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى - بهاء مجدى - حمدى النقاز - عبد الله جمعة -إحمد فتوح - حازم إمام





الوسط: فرجاني ساسي - محمود كهربا - محمد ابراهيم - يوسف اوباما - ابراهيم حسن - احمد مدبولي - مصطفي فتحي





الهجوم: عمر السعيد - كابونجو كاسونجو





التشكيل المتوقع للزمالك أمام القطن التشادي:-





حراسة المرمى: عماد السيد





الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة





الوسط: محمد إبراهيم وفرجانى ساسى وأوباما وإبراهيم حسن وكهربا





الهجوم: كاسونجو





وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق القطن إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز معنوي على الزمالك لحفظ ماء الوجه وتعويض الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق في لقاء الذهاب.



