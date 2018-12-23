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واشنطن بوست: مقالات جمال خاشقجي كتبت بأوامر من قطر

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:15 ص
واشنطن بوست: مقالات جمال خاشقجي كتبت بأوامر من قطر
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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شارك نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان "جمال خاشقجي ومؤامرات قطر".

هذا وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مفاجأة جديدة بحياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية السعودية في تركيا في أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقرير أعدته عن خاشقجي، أن جزءًا من كتاباته لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كان يتم بوصية قطرية، مشيرة إلى أنه كان على صلةِ مباشرة بمنظمة ممولة من قبلِ قطر.

وكشف تقرير النيويورك تايمز، أن ماجي ميتشل سالم؛ المدير التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية، قامت بتحرير بعض مقالات الرأي، التي كان يكتبها خاشقجي لواشنطن بوست.

وأكدت سالم- الدبلوماسية الأمريكية السابقة- أن علاقتها بالصحفي جمال خاشقجي لم تكن سوى علاقة إنسانية، وخدمة من صديقة ساعدته على النجاح في الولايات المتحدة الأمريكية، مرجعة تحريرها لبعض مقالاته التي نُشرت بصحيفة واشنطن بوسط؛ لضعف مستواه في اللغة الإنجليزية، واصفة قدراته في الإنجليزية بالمحدودة.

وشددت سالم، في فيديو لـ"مداد نيوز"، على أن المؤسسة القطرية لم تسع للتأثير على خاشقجي، أو دفعه لتبنى وجهات نظر معينة، أو رؤى بعينها، ولم تدفع له أموالًا.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه نيويورك تايمز، أن سالم اقترحت على خاشقجي مواضيع بعنيها؛ ليكتب عنها، وتدخلت في صياغة المقالات، ودفعت خاشقجي؛ لاتخاذ موقع أكثر حدة تجاه الحكومة السعودية.


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