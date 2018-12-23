أحلام تنعي الأمير طلال بن عبدالعزيز
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:25 ص
الفجر الفني
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توجهت المطربة أحلام، بالدعاء إلى الأمير طلال بن عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.
وقالت أحلام، عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر": "اللهم إن عبدك الأمير طلال بن عبد العزيز فى ذمتك وكنفك ورحمتك فارحمه واغفر له واجعل هذه الأيام خير أيامه وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واجعل مثواه جناتك جنات النعيم".
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