عاجل.. مفاجأة نارية من الأرصاد بشأن طقس "الكريسماس"

توقع المواطنون انقلابات جوية وتغيرات مناخية سيئة بعد بدأ فصل الشتاء رسميا صباح أمس، ولكن خبراء الأرصاد حاولوا طمئنة المصريين فقد لا يوجد ما يتوقعونه، وفقط سيلاحظون انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بمناطق معينة.





وتحاول بوابة الفجر الإلكترونية أن تقدم لقرائها كل ما يهم أمرهم من أخبار متعلقة بالطقس على مدار اليوم والأسبوع كله لكي يستمتع المواطن بالاحتفال بالكريسماس وهو لديه خريطة توضيحية عن حالة طقس الأسبوع.





وحذر خبراء الأرصاد قاطني الوجه البحري والسواحل الشمالية من سقوط الأمطار خلال هذا الإسبوع -أسبوع الكريسماس-، كما نصح الخبراء المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل المتأخرة.





وتوقع خبراء الأرصاد انعدام فرص سقوط الأمطار على القاهرة، كما يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.





ووفقا لما كشفه رئيس هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات صحفية، بـأن درجة الحرارة تتراوح خلال هذا الأسبوع على القاهرة من 19-20 درجة، وتسجل أقل درجات الحرارة على مدينة سانت كاترين حيث تصل الصغرى إلى 3 درجات مئوية.





أما عن توقعات الأرصاد على الصعيد فأكدت الهيئة أنه يسود طقس لطيف إلا أن هناك نشاط للرياح على شمال الصعيد لا يصل لحد العاصفة.





ونصحت هيئة الأرصاد الصيادين توخي أقصى درجات الحذر، خاصة أصحاب المراكب الصغيرة وعدم النزول في عرض البحر أثناء اضطراب الملاحة البحرية.





أما سائقي السيارات عليهم توخي أقصى درجات الحذر خاصة سائقي سيارات المدارس والحضانات أثناء وجود الشبورة المائية وانخفاض الرؤية، وذلك بتقليل السرعة وتوسيع المسافات بين السيارات، وإضاءة الكشافات الأمامية والخلفية، والتأكد من كفاءة عمل مساحات السيارة تحسبًا لسقوط الأمطار أو تكون الشبورة المائية على زجاج السيارة.