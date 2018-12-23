مودريتش: 2018 عام الأحلام

أعرب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش، عن سعادته الغامرة بالتتويج بلقب مونديال الأندية بالفوز على العين الإماراتي في النهائي أمس السبت (1-4)، ليسدل بذلك الستار على 2018 "عام الأحلام" بالنسبة له.





ومهد مودريتش انتصار فريقه الكبير بعد أن سجل هدف الافتتاح في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.





وقال مودريتش في تصريحات لقناة النادي "الملكي" عقب المباراة: "هذا العام لا ينسى بالنسبة لي، كان عاماً متكاملاً بالفوز بدوري الأبطال، والمونديال الرائع مع كرواتيا، بالإضافة للعديد من الجوائز، والآن لقب جديد مع ريال مدريد.. إنه عام الأحلام بالنسبة لي، وسيظل خالداً في ذاكرتي للأبد.. لا يمكنني طلب المزيد".





وهيمن صاحب الـ33 عاماً على الجوائز الفردية لهذا العام بعد أن توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، و"الأفضل" من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، ثم الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول".





كما أبرز مودريتش الأهمية البالغة للقب مونديال الأندية الثالث توالياً لـ"الميرينغي"، والذي كان الفريق يرغب في إنهاء العام بالتتويج به ليكون خير ختام.





وأعرب صاحب القميص رقم '10' عن سعادته بتسجيل هدفه الأول هذا الموسم مع الريال في مباراة بحجم نهائي مونديال الأندية.





وقال في هذا الصدد: "أحب المشاركة في هذه البطولة.. في النسخة الماضية سنحت لي فرصتين للتسجيل ولكن لم استطع، واليوم سجلت الهدف الأول، وأنا سعيد بتسجيل أول أهداف الموسم بالنسبة لي.. أتمنى تسجيل المزيد في المستقبل.. الفوز بهذا اللقب كان مهما بالنسبة للفريق، وسيمنحنا ثقة كبيرة".



