الجيش اليمني يعثر على مخازن أسلحة في صعدة

واصل الجيش الوطني اليمني، التقدم ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية حيدان، غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

وتمكنت قوات الجيش في معارك اليومين الماضيين، من تحرير مواقع جديدة في منطقة مران، وسط تهاوي الميليشيا الانقلابية، بعد تكبدها خسائر قاسية، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، مساء أمس السبت.

وأسفرت المواجهات، عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيا، بينهم أحد أبناء مؤسس الميليشيا الحوثية المدعو حسين الحوثي، وعدد من مرافقيه.

وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش في معاركه، واستهدفت تحصينات وتعزيزات الميليشيا في الجبهة.

وفي مديرية باقم، عثرت قوات الجيش، على مخازن أسلحة خلفتها ميليشيا الحوثي وسط أحياء سكنية ومزارع المواطنين بمركز المديرية.

وفي الأثناء تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش، نزع الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في المباني والطرقات العامة، في مركز المديرية.