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قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد القطن بالكونفدرالية الأفريقية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:36 ص
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد القطن بالكونفدرالية الأفريقية
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أحمد عصام
 
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يحل نادي الزمالك ضيفا علي منافسه نادي القطن التشادي اليوم الأحد 23 ديسمبر في الساعة 4 مساءً علي ملعب إدريس محمد، ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

وسيذاع هذا اللقاء عبر قناة أون سبورت الرياضية علي قمر النايل سات، حيث تبث هذة القناة كل البطولات المحلية في مصر مثل "الدوري - الكأس".

 

وسيدخل الزمالك هذا اللقاء وعينه علي لقب افريقي غائب عن جماهير القلعة البيضاء منذ فترة طويلة، ويريد تحقيق الكونفدرالية للمرة الثانية في مصر، بعد حصول النادي الأهلي عليها في موسم 2014.

 

وحذر كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك لاعبيه من الاستهتار بالمباراة مثلما حدث أمام الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وخروج الفريق بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

 

وفاز نادي الزمالك بمباراة الذهاب ضد نادي القطن بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نادي القطن التشادي في الكونفدرالية الأفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.

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