حريق بمنجم للبوتاس بروسيا وفقدان 9 عمال

أعلنت السلطات الروسية، أنّ 9 عمّال كانوا يبنون بئراً فى منجم للبوتاس فى سوليكامسك بالأورال الروسى، اعتبروا فى عداد المفقودين إثر اندلاع حريق السبت، مرجّحة أن يكونوا قد لقوا مصرعهم جميعاً.

وقالت لجنة التحقيق فى منطقة بيرم حيث تقع سوليكامسك فى بيان إنّه "فى صبيحة 22 ديسمبر لوحظ انبعاث دخان خلال بناء البئر. كان هناك تسعة موظّفين فى ذلك المكان. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم ماتوا"، وأوضحت اللجنة فى بيانها أنّها فتحت تحقيقاً بشبهة انتهاك قواعد السلامة فى المنجم، وتقع مدينة سوليكامسك على بعد 1200 كيلومتر شرق موسكو.





وبحسب البيان فإنّه، إضافة إلى المفقودين التسعة، "عندما انبعث الدخان كان هناك ثمانية أشخاص موجودين تحت الأرض فتمّ إخراجهم ولم يصابوا بأى أذى"، وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية روسية أعمدة ضخمة من الدخان ترتفع فوق المنجم.





ويتبع المنجم لشركة أورالكالى الروسية التى تعتبر من أكبر منتجى البوتاس المستخدم فى صناعة الأسمدة الزراعية فى العالم، وقالت الشركة فى بيان إنّ العمال التسعة المفقودين ليسوا من موظّفيها بل "وظّفهم متعاقد خارجي"، مضيفةً أنّ الحادث وقع فى الساعة 07,04 ت ج، من جهتها قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنّ ثلاثة فرق انقاذ، أى أكثر من ستين منقذاً، أرسلت إلى المنجم فى محاولة لتحديد مكان المفقودين.





وتعتبر سوليكامسك ومدينة بيريزنيكى المجاورة لها من مواقع الإنتاج المهمّة لشركة أورالكالى التى تمتلك فى هاتين المدنتين خمسة مناجم وسبع محطات معالجة.



