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مطرب شهير يطلق ديو باللغتين الإسبانية والإنجليزية مع Andrew B Flat Vega

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:31 ص
مطرب شهير يطلق ديو باللغتين الإسبانية والإنجليزية مع Andrew B Flat Vega
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أطلق الفنان اللبناني نيكولا شلهوب المقيم في أسبانيا أغنية جديدة وهي عبارة عن ديو باللغة الإسبانية والإنجليزية مع الفنان Andrew B Flat Vega، عبر قناته الخاصة على يوتيوب وعبر أنغامي وديزر وكافة التطبيقات الرقمية.

وقد خضع نيكولا مؤخرًا لجلسة تصوير خاصة بكريستمس لمشاركتها متابعيه ومعجبيه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة الى ذلك، يعقد نيكولا مع فريق عمل كبير يضم موسيقيين وموزعين موسيقيين وكتاب إسبانيين جلسات عمل مكثفة لتسجيل وتنفيذ البومه الإسباني الأول في صيف 2019 كما ولطرح سنغل لبناني جديد مع مطلع عام 2019.



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