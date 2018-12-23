مدرب يوفنتوس: استحقينا الفوز على روما.. ورونالدو لابد أن يستريح

أكد أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ان فريقه استحق الفوز على روما، ضمن الجولة 17 من الكالشيو.





وقال اليجري في تصريحات لشبكة "بي ان سبورتس" قائلًا "نحن كنا الأفضل، لم تكن المباراة سهلة والأمور كانت صعبة نوعًا ما، لكننا استطعنا حسم اللقاء لصالحنا".

وأضاف "أمامنا مباراتين في الدور الأول، علينا تحقيق الفوز فيهم كما تعودنا، نحن الأن نخطط لما سنفعله غدًا، وغدًا سنخطط لما نفعله بعد ذلك، هذه هي عقليتنا".

وعند سؤاله هل هذا أفضل يوفنتوس دربته، رد ماكس "أفضل يوفنتوس سيكون عندما يحقق الفريق الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، حينها يمكنني أن أقول هذا هو أفضل يوفنتوس".

واختتم "رونالدو سيرتاح في أحد المباراتين المقبلتين، حتى الأن لا أعرف، لكنه سيشارك في مباراة واحدة منهما".