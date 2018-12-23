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مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:13 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 
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يشهد اليوم الأحد والموافق 23/ 12/ 2018 عدداً من المواجهت النارية خصوصاً في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.


مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا:


- جيما أبا جيفا × الأهلي: في تمام الـ3:00 بتوقيت القاهرة والـ4:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة On Sport HD
- الهلال السوداني × الإفريقي التونسي: اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة


مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية:


- كوتون تشاد × الزمالك: في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة On Sport 2
- جرين بافالوز × الصفاقسي التونسي: اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة


مواعيد مباريات الدوري المصري:


- حرس الحدود × الإنتاج الحربي: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة النيل الرياضية
- طلائع الجيش × النجوم: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD

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مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان