مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الأحد والموافق 23/ 12/ 2018 عدداً من المواجهت النارية خصوصاً في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا:
- جيما أبا جيفا × الأهلي: في تمام الـ3:00 بتوقيت القاهرة والـ4:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة On Sport HD
- الهلال السوداني × الإفريقي التونسي: اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة
مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية:
- كوتون تشاد × الزمالك: في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة On Sport 2
- جرين بافالوز × الصفاقسي التونسي: اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة
مواعيد مباريات الدوري المصري:
- حرس الحدود × الإنتاج الحربي: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة النيل الرياضية
- طلائع الجيش × النجوم: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD