مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد والموافق 23/ 12/ 2018 عدداً من المواجهت النارية خصوصاً في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.





مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا:



- جيما أبا جيفا × الأهلي: في تمام الـ3:00 بتوقيت القاهرة والـ4:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة On Sport HD

- الهلال السوداني × الإفريقي التونسي: اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة



