نشاط مكثف لصالون الأوبرا الثقافي بالقاهرة والإسكندرية





يشهد صالون الأوبرا الثقافي نشاطًا مكثفًا فى القاهرة والإسكندرية حيث يعقد فعاليتين فى السابعة مساء الاربعاء 26 ديسمبر الأولى على المسرح الصغير بالقاهرة تحت عنوان "الشعر والموسيقى" ويتم خلالها الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية وتستضيف كل من الشاعر الكبير احمد سويلم ، الموسيقار هانى نديم ، الناقد عزوز اسماعيل ، الشاعرة دعاء النمر ، الشاعر السعودى على العريفى ويديرها الفنان التشكيلى امين الصيرفى حيث يلقى سويلم نخبة مختارة من اعماله الابداعية المتنوعة ويتم مناقشة جماليات اللغة العربية والبلاغة والظواهر الشعرية والثقافية المعاصرة الى جانب تناول القضايا التى تواجه اللغة العربية.





وبالتوازى على مسرح سيد درويش بمدينة الثغر يقام الصالون تحت عنوان الإسكندرية ذاكرة الفنون ويستضيف الأديب والروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد والفنان محمد حسنى تحت اشراف الفنان أمين الصيرفى مدير الصالون حيث تناول الحوار الابداعات السكندرية بمختلف اشكالها، كما يستعرض نماذج من سيرة وأعمال عباقرة الفنون والأداب السكندريين إلى جانب تناول اثر الفنون فى الارتقاء بالمجتمع.







