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يلاشوت بث مباشر الزمالك - القطن اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.. بث حي وسريع

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:56 ص
يلاشوت بث مباشر الزمالك - القطن اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.. بث حي وسريع
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عمرو عادل
 
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موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة تشاد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

 

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن.

 

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والقطن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والقطن في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

 

موعد مباراة الزمالك والقطن

موعد مباراة الزمالك والقطن، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 على أرض دولة تشاد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

 

وتنطلق مباراة الزمالك والقطن تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

 

موعد مباراة الزمالك والقطن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والقطن، سوف تكون مباراة الزمالك والقطن منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والقطن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

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