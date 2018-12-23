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بث مباشر الزمالك والقطن التشادي اليوم الاحد في الكونفدرالية الإفريقية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:54 ص
بث مباشر الزمالك والقطن التشادي اليوم الاحد في الكونفدرالية الإفريقية
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محمد الشيخ
 
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يخوض فريق الزمالك مباراة سهلة أمام القطن التشادي مساء اليوم الأحد والموافق 22/ 12/ 2018 وذلك في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقية "الكونفدرالية الإفريقية".

 

- موعد مباراة الزمالك والقطن:

ويلتقي الزمالك مع كوتون تشاد في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية على ملعب الأخير "إدريس محمد أويا" بالعاصمة التشادية وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:00 بتوقيت الإمارات.

 

- القنوات الناقلة والمعلق:

ستكومن مباراة الزمالك والقطن التشادي مذاعة عبر قناة On Sport 2 عبر البث المباشر والحي بصوت المعلق المميز حاتم بطيشة، فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر.

 

وكان الزمالك قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه القطن التشادي بنتيجة سبعة أهداف بدون مقابل، لذلك ستكون مهمة القلعة البيضاء مهمة للغاية في مباراة الإياب لأن حسم تأهله بنسبة كبيرة جداً.

 

- مشاهدة البث المباشر:

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك ضد القطن التشادي في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.

المزيد عن: موعد مباراة الزمالك والقطن ط الزمالك ضد القطن
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