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فنانة شهيرة تعتذر لناصر القصبي بعد ضربها له في المطعم

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
فنانة شهيرة تعتذر لناصر القصبي بعد ضربها له في المطعم
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كشفت الفنانة هيا الشعيبي كواليس مشهد ضرب الفنان ناصر القصبي، في المطعم ضمن حلقة "المعنف" في مسلسل "سيلفي"، حيث لعبت فيها دور المرأة القوية التي دائما ما تعنف زوجها.

وقالت "هيا" في مقابلة تلفزيونية لبرنامج "ع السيف" والمذاع على قناة ايه تي في الكويتية: "مشهد طق (ضرب) ناصر القصبي في المطعم، كان حقيقيًا، حيث كان المشهد في البداية عادياً مما دفع "القصبي" لأن يطلب مني أن أضربه بشكل أكثر قوة، فقلت له لا أقدر لأن قلبي يعورني، ولكني في النهاية ضربته".

مضيفة: "قمنا بإعادته أكثر من ٧ مرات بسبب الضحك، وأنا إذا المشهد فيه طق (ضرب) وحكي أحاول أن أخفي الضحكة ما أقدر أمسك نفسي".

وتابعت: "أنا بعتذر للاستاذ ناصر القصبي والمشهد هذا بالذات انسحب من الحلقة وحقق أعلى نسبة مشاهدة وصل إلى 3 و4 ملايين وحتى الكومبارس ضربتهم بشكل حقيقي".

الجدير بالذكر أن الفنانة هيا الشعيبي انتهت حديثا من تصوير مشاهدها في عملين دراميين، الأول مسلسل كوميدي بعنوان "سواها البخت"، من تأليف محمد الكندري، وإخراج حسين أبل والثاني مسلسل " وما أدراك ما أمي" من تأليف علي دوحان، وإخراج حسين الحليبي.


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