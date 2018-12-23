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هل يرحل كينو عن بيراميدز في يناير ؟

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:35 ص
هل يرحل كينو عن بيراميدز في يناير ؟
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محمد الصو
 
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اقترب البرازيلي ماركوس كينو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.


ونقل كينو، رغبته إلى المسؤولين في النادي بالرحيل، عن صفوف الفريق لعدم شعوره بالراحة، منذ استقالة الأرجنتيني لافولبي المدير الفني السابق، وسعيه لخوض تجربة جديدة بالمستقبل.


وأشارت بعض التقارير إلى أن كينو، بات يرغب في الرحيل بسبب تكليف حسام حسن المدير الفني، له بأدوار دفاعية مع أدواره الهجومية، وهو ما زاد من إصراره على المغادرة ببداية العام الجديد.


وأكدت تقارير صحفية بالأيام الماضية، إلى تلقي كينو عروضًا من الأندية السعودية والخليجية، بالإضافة إلى امتلاكه عرض من نادس بالميراس البرازيلي، للانتقال إلى صفوف أحدهما بالموسم الجاري.


وكان بيراميدز، أعلن في وقت سابق انتقال البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الفريق، إلى بالميراس البرازيلي مطلع يناير المقبل، فهل يرحل كينو عن بيراميدز في يناير؟

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