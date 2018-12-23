رغم مرور 15 يوما من طرحها.. هذه الأغنية لا تزال تحتل صدارة "يوتيوب" (فيديو)

طرح المطرب أحمد كامل، كليب جديد بعنوان "مبقتش اخاف"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتفاعل عدد كبير من جمهور المطرب مع الفيديو، وحاز الكليب على عدد كبير من التعليقات الايجابية.





ودخلت "مبقتش أخاف" ضمن قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب، حيث استطاعت الأغنية أن تحقق حتى الآن أكثر من 4 ملايين مشاهدة ولا تزال الأغنية تتصدر ترند يوتيوب حتى الآن.





وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "توهتي وخليتي الحياة تبقي صعبة ولسا بشكيكي لليل، عمري لو دايم اخافك تروحي وتنزل دموعي يا عين، قلبي اللي عاش جوه منك مكسور الجناح وما بيطير، زي اللي كان بيخاف وبقي ابن ليل، بيخاف وبقي ابن ليل".



