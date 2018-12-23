بعد أزمة فستانها.. هذا ما طلبته رانيا يوسف من صابرين خلال أداء الأخيرة العمرة

ومؤخرًا تصدرت رانيا يوسف، للمرة الثانية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أزمة فستانها الجديدة بـحفل توزيع جوائز "دير جيست".

وردت رانيا يوسف، على هجوم السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال احتفالية توزيع جوائز "الدير جيست" بفستان "هوت شورت" أصفر اللون قائلة: "فستاني مافيهوش أي حاجة، لكن على الموضة، وأنا وداليا البحيري لابسين نفس الفستان لكن لون فستانها أحمر غامق".





قالت رانيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة "MBC مصر: "لازم أواكب الموضة ومتأخرش عنها، والشورت موضة".





وعلق "أديب" قائلًا: "إنتي متعلمتيش، لما يترفع عليكي قضية إنتي عارفة عنوان البرنامج".





كان الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف، خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قبل أن يمتد إلى المحاكم بعد عدة بلاغات قدمت ضد الفنانة.