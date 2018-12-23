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اتحاد الكرة يعلق على انسحاب الإسماعيلي من مواجهة المقاولون

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:34 ص
اتحاد الكرة يعلق على انسحاب الإسماعيلي من مواجهة المقاولون
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أحمد شاكر
 
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أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنهم يحرصوا دائما على دعم الاندية التي تشارك بالبطولات الأفريقية.


وقال سويلم فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد :لا نكيل بمكيالين، كل شخص ينظر للامور بوجهة نظره.


واردف : ندرس اقامة مباراة الاسماعيلي مع المقاولون العرب يوم 28 ديسمبر، من أجل اراحة لاعبي الدراويش.


وتابع : نسعى لايجاد حلول، الاسماعيلي وضع مختلف ومصر بالكامل تسانده فى البطولة الافريقية.


واستكمل : لا نتربص بأحد، نحرص دائما على دعم كل الاندية التي تشارك بالبطولات الافريقية.


وكشف : الايام المقبلة ستشهد أعياد رأس السنة واعياد الاخوة الاقباط، ولابد ان نعلم ان الامور الامنية ستكون مضغوطة.


واتم : هناك اتفاق مع الأمن أن مباريات الأهلي والزمالك تكون فى محافظة لا تشهد مباريات أخرى فى نفس التوقيت.

المزيد عن: الدوري المصري الإسماعيلي والمقاولون أزمة مباراة الإسماعيلي والمقاولون
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