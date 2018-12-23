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موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفدرالية الأفريقية ومشاهدة البث المباشر

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:32 ص
موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفدرالية الأفريقية ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق الزمالك المصري، ضد نظيره فريق القطن التشادي، يوم الأحد 23-12-2018 في ملعب إدريس محمد في الساعة 4 مساءً، ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

وأعلنت قناة أون سبورت عن إذاعة هذا اللقاء حصريا علي القناة علي قمر النايل سات، بينما يذيع مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية البطولة من دور المجموعات.

 

وفاز نادي الزمالك بمباراة الذهاب علي ملعب بتروسبورت بنتيجة سباعية نظيفة، واستبعد جروس مدرب الفريق بعض اللاعبين الأساسيين من أجل إراحتهم لمباريات الدوري المصري الممتاز.

 

ولم ينجح نادي الزمالك في الفوز ببطولة افريقية منذ موسم 2002، حيث وصل إلي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2016، ولكنه خسر اللقب أمام نادي صنداونز الجنوب أفريقي.

 

ويعد التشكيل المتوقع للنادي الزمالك كالتالي :-

 

عماد السيد - حمدي النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة - محمد إبراهيم - فرجاني ساسي - كهربا - إبراهيم حسن - أوباما - كاسونجو.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الكونفدرالية الأفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.

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