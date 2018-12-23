رابط مجاني hd.. مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر اليوم الأحد 23-12-2018 في دوري الأبطال

يدخل النادي الأهلي مواجهة اليوم امام نظيره جيما الإثيوبي، في مباراة ليست سهلة على العملاق القاهري، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإثيوبية إديس ابابا.

واستقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي