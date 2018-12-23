شاهد.. لحظة ضرب تسونامي لإندونيسيا

نقلت فضائية "سكاي نيوز"، عن مصادر حكومية إندونيسية، خبرًا يفيد بمقتل 20 شخصًا على الأقل في تسونامي ضرب الشواطئ حول سونداي سراوند في إندونيسيا قبيل فجر الأحد.





وقالت وكالة الحد من الكوارث أن نحو 165 شخصا أصيب جراء التسونامي.





يذكر أن إندونيسيا تعرضت في 26 ديسمبر 2004، لزلزال تحت البحر كان مركزه على مسافة من الساحل الغربي لجزيرة "سومطرة"، وتسبب زلزال تسونامي البوكسينج داي في حدوث موجات مد مدمرة على طول سواحل اليابسة المطلة على المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلدا، وإغراق المناطق الساحلية بسبب ارتفاع الموجات لمدى كبير جدا وصل إلى 35 مترا، وتعتبر هذا الحادثة واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في التاريخ.



