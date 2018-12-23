ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. لحظة ضرب تسونامي لإندونيسيا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:18 ص
شاهد.. لحظة ضرب تسونامي لإندونيسيا
تسونامي
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
نقلت فضائية "سكاي نيوز"، عن مصادر حكومية إندونيسية، خبرًا يفيد بمقتل 20 شخصًا على الأقل في تسونامي ضرب الشواطئ حول سونداي سراوند في إندونيسيا قبيل فجر الأحد.

وقالت وكالة الحد من الكوارث أن نحو 165 شخصا أصيب جراء التسونامي.

يذكر أن إندونيسيا تعرضت في 26 ديسمبر 2004، لزلزال تحت البحر كان مركزه على مسافة من الساحل الغربي لجزيرة "سومطرة"، وتسبب زلزال تسونامي البوكسينج داي في حدوث موجات مد مدمرة على طول سواحل اليابسة المطلة على المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلدا، وإغراق المناطق الساحلية بسبب ارتفاع الموجات لمدى كبير جدا وصل إلى 35 مترا، وتعتبر هذا الحادثة واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في التاريخ.

في حين لا يمكن منع أو التنبؤ بموجة التسونامي على وجه الدقة حتى ولو كانت مؤشرات الزلزال تشير إلى المكان بشكل صحيح، حيث يحلل الجيولوجيين وعلماء المحيطات ومختصي الزلازل كل زلزال، وحسب عدة عوامل يمكن أن يصدروا تحذير عن التسونامي ومع ذلك هناك بعض علامات التحذير من موجات التسونامي الوشيكة الحدوث، وغيرها من الأنظمة التي يجري تطويرها واستخدامها للحد من أضرار التسونامي، وواحدة من أهم وأكثر النظم استخداما لرصد التسونامي هي أجهزة الاستشعار التي تعمل بالضغط، وتثبت وترفق بالعوامات، وتقوم أجهزة الاستشعار هذه بمراقبة ضغط عمود الماء باستمرار.

المزيد عن: كوارث طبيعية تسونامي اخبار العالم إندونيسيا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان