مواطنون عن السياحة بالأقصر: "الدنيا اتغيرت.. وعشمانين في ربنا"



وقال أحد المواطنين إن "السياحة ابتدت تشتغل وترجع زي الأول"، بينما قال أخر ويعمل سائق: "السياحة بتكون موجودة في أسبوع.. لكن بعد الشهر اللي جاي مش هتلاقي سياحة خالص.. فيه فنادق نايمة خالص مفيهاش شغل، وأنا أصلا كنت شغال في السياحة.. عايزين ناكل عيش ومفيش سياحة خالص"، لافتا إلى أن الأفواج التي تأتي تقدم لها الخدمات الشركات السياحية، ولكن بالنسبة للتاكسي لا يوجد أي عمل.



وقال أحد المواطنين: "عايزين سياحة زي زمان.. الدنيا اتغيرت"، وعقب آخر: "محدش بيهتم بالتسويق السياحي للأقصر".



وأضاف آخر: "مفيش سياحة، ومحدش باصص للمحافظة"، ورأى آخر: "السياحة بدأت تتحسن شوية، ومستبشرين خير في اللي جاي، وعشمانين في ربنا"، وطالب أحد المواطنين وزيرة السياحة بالاهتمام بجذب السائح الأوروبي.



هذا، وتعتمد الأقصر في اقتصادها بشكل أساسي على نوعين من الدخل، وهما: الدخل السياحي والدخل الزراعي. ويقال أنّها تضمّ ما يقارب ثلث آثار العالم، كما أنها تضم العديد من المعالم الأثرية الفرعونية القديمة مقسمة على البرّين الشرقي والغربي للمدينة، يضم البر الشرقي معبد الأقصر، معبد الكرنك، وطريق الكباش الرابط بين المعبدين، ومتحف الأقصر، أما البر الغربي فيضم وادي الملوك، معبد الدير البحري، وادي الملكات، دير المدينة، ومعبد الرامسيوم، وتمثالا ممنون

عرض برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، تقرير يرصد آراء المواطنين في عودة السياحة بالأقصر.