كأس أمم آسيا 2019 .. سوريا في رحلة لكتابة التاريخ وفك عقدة دور المجموعات
يشارك منتخب سوريا خلال بطولة كأس أمم آسيا في الإمارت، حيث أسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوعه مع منتخبات "أستراليا - فلسطين - الأردن"، ويسعي المنتخب السوري في فك عقدة دور المجموعات خلال هذة النسخة.
ويرغب لاعبو المنتخب السوري في كتابة التاريخ خلال هذة النسخة، من أجل التأهل للدور القادم بعد المجموعات، ولم يتأهل منتخب سوريا إلي أدوار متقدمة من قبل.
وتاهلت سوريا لبطولة كأس آسيا لخمس مرات فقط، حيث ودع البطولة من دور المجموعات في جميع النسخ الذي شارك بها وكانت في أعوام " 1980 - 1984 - 1988 - 1996 - 2011".
وكان المنتخب السوري قريب من التأهل لبطولة كأس العالم في روسيا 2018، بعدما حسم منتخب استراليا بطاقة التأهل في اللحظات الأخيرة والحاسمة بفارق هدف وحيد.
ويعد أهم لاعبي منتخب سوريا كالتالي :-
1- عمر السومة
يعد عمر السومة مهاجم النادي الاهلي السعودي من أهم لاعبي المنتخب، بعد المستوي المميز الذي يقدمه في الدوري السعودي للمحترفين ومع المنتخب في تصفيات كأس العالم الماضي وتصفيات كأس آسيا الماضية.
2- عمر خربين
أصبح المهاجم السوري عمر خربين لاعب نادي الهلال السعودي من أهم لاعبي المنتخب خلال السنوات الماضية، بعد تألقه مع الفريق الهلالي، وحصوله علي جائزة أفضل لاعب في اسيا 2017، ويمثل قوة هجومية كبيرة مع عمر السومة في الخط الأمامي.
3- إبراهيم عالمة
ظهر الحارس السوري إبراهيم عالمة حارس نادي اسبهان الايراني بشكل ملفت الانظار في الموسمين الماضيين مع منتخب سوريا في تصفيات كاس اسيا، وكان قد اقترب النادي الأهلي المصري من التوقيع مع اللاعب في حالة إلغاء قرار عدم وجود حراس اجانب في مصر، وقدم عالمة مستويات كبيرة أمام منتخب استراليا في الموسم الماضي خلال المباراة الفاصلة.