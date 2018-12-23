كأس أمم آسيا 2019 .. سوريا في رحلة لكتابة التاريخ وفك عقدة دور المجموعات

يشارك منتخب سوريا خلال بطولة كأس أمم آسيا في الإمارت، حيث أسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوعه مع منتخبات "أستراليا - فلسطين - الأردن"، ويسعي المنتخب السوري في فك عقدة دور المجموعات خلال هذة النسخة.





ويرغب لاعبو المنتخب السوري في كتابة التاريخ خلال هذة النسخة، من أجل التأهل للدور القادم بعد المجموعات، ولم يتأهل منتخب سوريا إلي أدوار متقدمة من قبل.



