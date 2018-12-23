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رابط سريع hd.. مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر اليوم الأحد 23-12-2018

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:58 ص
رابط سريع hd.. مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر اليوم الأحد 23-12-2018
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محمد الشيخ
 
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رابط سريع hd.. مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر اليوم الأحد 23-12-2018


يستعد فريق الأهلي المصري لخوض مباراة قوية ضد جيما أبا جيفار الإثيوبي على استاد أديس أبابا وذلك مساء اليوم الأحد والموافق 23 ديسمبر 2018 في مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

- موعد الأهلي × جيما الإثيوبي:

يلتقي الأهلي المصري مع جيما أبا جيفار الإثيوبي على ملعب الأخير أديس أبابا في إياب دور الـ32 من الشامبيونز الإفريقي وذلك في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت القاهرة والـ4:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:00 بتوقيت الإمارات.

 

وكان فريق الأهلي قد فاز على جيما جيفار بهدفين نظيفين أحرزهما ناصر ماهر ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش ببرج العرب، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويسعى فريق الأهلي لحسم تأهله للدور التالي من البطولة حيثُ يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الدوري على النجوم وحصد الثلاث نقاط، ويغيب عن الأحمر وليد أزارو وسعد سمير وجونيور آجاي بداعي الإصابة.

 رابط سريع hd.. مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر اليوم الأحد 23-12-2018


- القنوات الناقلة:

ستكون مباراة الأهلي مع جيما في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة أون سبورت On Sport HD بصوت المعلق المميز أيمن الكاشف.

 

- التشكيل المتوقع للأهلي:

يُنتظر أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: "محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، أحمد فتحي، عمرو السولية، حسام عاشور، محمد شريف، ناصر ماهر، أحمد حمودي، مروان محسن".

 

- مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما:

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباشر لمباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الإثيوبي عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.

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