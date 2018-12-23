كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر KORA STAR

سيكون عشاق النادي الأهلي على موعد مع مواجهة جديد للشاطين الحمر بدوري أبطال إفريقيا، حينما يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على جيما آبا جيفار في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2018-19، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر اليوم الأحد

الأهلي يدخل مواجهة اليوم وهو منتشي بالفوز الذي حققه ذهابا بالقاهرة بثنائية دون رد لمروان محسن وناصر ماهر، ومحليا الأحمر قادم من فوز غالي على حساب فريق النجوم بنتيجة هدفين دون رد، في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الفوز ظل أبناء القلعة الحمراء في المركز السادس برصيد 23 نقطة متساويًا مع المقاولون العرب بنفس الرصيد، وسيعول محمد يوسف مدرب الاهلي في مباراة اليوم على قدرات كلا من ناصر ماهر ومروان محسن لقيادة الفريق للفوز، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر اليوم الأحد 23-12-2018 في دوري أبطال إفريقيا.

فريق جيما آبا جيفار يقدم مستوى متواضع محليا ويحتل المركز الـ11 في الدوري الإثيوبي برصيد 4 نقاط، بعد أن خاض مبارتين فقط، فاز في واحدة وتعادل مثلها، وسيسعى الفريق الإثيوبي في هذا اللقاء تقديم عرض جيد وأداء مميز أمام وصيف البطولة الإفريقية في آخر عامين، ويحتاج بطل إثيوبيا للفوز بفارق هدفين لتكرار انجاز نظيره البن الإثيوبي في موسم 1998.

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