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"خروج ترامب من الحكم.. وانتقال محمد صلاح للدوري الأسباني".. أبرز تنبؤات محمد فرعون لـ2019

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:16 ص
خروج ترامب من الحكم.. وانتقال محمد صلاح للدوري الأسباني.. أبرز تنبؤات محمد فرعون لـ2019
محمد فرعون
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نعيم يوسف
 
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توقع محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أن يختفي الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، من على شاشات الفضائيات خلال العام المقبل.

وقال "فرعون"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن اللاعب محمد صلاح سوف ينتقل من الدوري الإنجليزي إلى الدوري الأسباني، في نادي برشلونة، معقبا: "بنخاف عليه من الإصابة، وأتوقع له الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم هذا العام".

وتابع خبير الأبراج، أنه يتوقع لعصام الحضري أن تمنعه الإصابة من اللعب مرة أخرى.

أما عن التوقعات السياسية، قال فرعون إن الاستقرار سوف يعم مصر، وأن تنخفض أسعار العقارات، وسعر الدولار، وأن تندلع الحرب الكبرى في الشرق الأوسط وأن تكون الولايات المتحدة طرفا فيها.

كما توقع صعود بسيط في أسعار البترول، ثم هبوط شديد، وأن يصاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرض يمنعه من أداء عمله، وربما يخرج من حكم أمريكا.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تفكك في الولايات المتحدة وأن تعود المعارك الكبيرة والصراعات في العراق، وأن يرحل التحالف العربي من اليمن، وتقع ثورة في إيران تطيح بالنظام الحالي، لافتا إلى أن هذا قد يأخذ عامين.
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