مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة جيما الإثيوبي
استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.
خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – ميدو جابر – محمد شريف.
خط الهجوم: مروان محسن.
أزمة في
الأهلي قبل مواجهة جيما الإثيوبي
يعيش الفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي أزمة قوية قبل مباراة جيما الإثيوبي غدا في إياب دور الـ32
بدوري أبطال إفريقيا.
ويخشى محمد يوسف
المدير الفني المؤقت للأهلي الدفع بالثنائي علي معلول وأحمد فتحي بالتشكيل الأساسي،
في أول ظهور لهما، خوفا من تفاقم إصابتهما.
ويغيب فتحي ومعلول
عن المشاركة مع الأهلي، في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي ضربت الثنائي.
في سياق متصل..
ألمح محمود الجزار نجم فريق الأهلي إلى قرب انتقال حسين الشحات لاعب العين الإماراتي
إلى المارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.
وحرص الجزار على
توجيه رسالة إلى حسين الشحات لاعب العين الإماراتي وذلك قبل خوضه مع فريقه نهائي كأس
العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني ، مساء اليوم السبت في الإمارات.
وكتب "الجزار"
على حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"تجيب البطولة وتاخد اول طيارة
على مصر، منتظرينك في يناير في التتش".
وكان "الفجر
الرياضي" قد انفرد أمس الجمعة بخبر انتقال حسين الشحات إلى النادي الأهلي لمدة
4 مواسم ونصف مقابل 80 مليون جنيه مصري ، يتحمل نصفهم رجل أعمال إماراتي بالاتفاق مع
مجلس الإدارة.