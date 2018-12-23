مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة جيما الإثيوبي

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى: شريف إكرامي.