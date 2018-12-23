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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي YALLA SHOOT

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:25 ص
يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي YALLA SHOOT
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عيد طارق
 
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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي YALLA SHOOT


سيكون عشاق النادي الأهلي على موعد مع مواجهة جديد للشاطين الحمر بدوري أبطال إفريقيا، حينما يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على جيما آبا جيفار في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018،  في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2018-19، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر اليوم الأحد.

 يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي YALLA SHOOT


الأهلي يدخل مواجهة اليوم وهو  منتشي بالفوز الذي حققه ذهابا بالقاهرة بثنائية دون رد لمروان محسن وناصر ماهر، ومحليا الأحمر قادم من فوز غالي على حساب فريق النجوم بنتيجة هدفين دون رد، في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، وبهذا الفوز ظل أبناء القلعة الحمراء في المركز السادس برصيد 23 نقطة متساويًا مع المقاولون العرب بنفس الرصيد، وسيعول محمد يوسف مدرب الاهلي في مباراة اليوم على قدرات كلا من ناصر ماهر ومروان محسن لقيادة الفريق للفوز، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر اليوم الأحد 23-12-2018 في دوري أبطال إفريقيا.

 

 يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي YALLA SHOOT


فريق جيما آبا جيفار يقدم مستوى متواضع محليا ويحتل المركز الـ11 في الدوري الإثيوبي برصيد 4 نقاط، بعد أن خاض مبارتين فقط، فاز في واحدة وتعادل مثلها، وسيسعى الفريق الإثيوبي في هذا اللقاء تقديم عرض جيد وأداء مميز أمام وصيف البطولة الإفريقية في آخر عامين، ويحتاج بطل إثيوبيا للفوز بفارق هدفين لتكرار انجاز نظيره البن الإثيوبي في موسم 1998.

 

 يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي YALLA SHOOT


تشكيل الأهلي:

 

سيعاني الأهلي في مباراة اليوم من العديد من الغيابات في مقدمتها غياب وليد سليمان أفضل لاعبي الفريق في الفترة الاخيرة، والتونسي علي معلول وأحمد فتحي وحسام عاشور ومحمد نجيب ورامي ربيعة وصلاح محسن وجونيور أجايي للإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب للإيقاف.

 

وسيكون التشكيل على النحو التالي:

 

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

 

وفي الدفاع كريم نيدفيد- أيمن أشرف - ساليف كوليبالي – محمد هاني.

 

وفي الوسط عمرو السولية – هشام محمد - محمد شريف - ناصر ماهر- أحمد حمودي

وفي الهجوم مروان محسن

 

ومن المرتقب أن يتم نقل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018، في بث حي ومباشر عبر قناة أون سبورت، ويسبقه الاستوديو التحليلي للمباراة، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وجيما بث مباشر اليوم الأحد 23-12-2018 بدون تقطيع لجميع السرعات.

 يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي YALLA SHOOT


ولن يقبل لاعبو الأهلي بأي تعثر في مباراة اليوم، خاصة وأنهم يمنون النفس بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الذي غاب عن القلعة الحمراء من 5 سنوات، وخسر الأهلي أخر لقبين للبطولة في المباراة النهائية امام الوداد البيضاوي والترجي التونسي على التوالي.
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