حظك اليوم برج الأسد الاحد 23 ديسمبر 2018
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:17 ص
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تقدم بوابة "الفجر"
الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك
وحظك اليوم لبرج (برج الأسد - 22 يوليو إلى 22 أغسطس) ، ومعرفة برجك من
تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي
والعاطفي والصحي".
برج الأسد:
هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور.
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