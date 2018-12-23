حظك اليوم برج السرطان الاحد 23 ديسمبر 2018
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:15 ص
Advertisements
Advertisements
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلكوحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
طاقتك مشحونة بالكامل وممتلئة بالحماس، لكن للأسف قد تنفلت هذه الطاقة بدون سابق إنذار وتظهر في نوبات من الغضب والغطرسة والعدوانية فيلحق بك وبالآخرين الضرر. لهذا، عليك في الوقت الحالي تجنب النزاعات والبحث عن الحلول الوسطى وأن تكون متعاونًا.
المزيد عن: ط حظك اليوم برج السرطان اليوم برج السرطان الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
Advertisements