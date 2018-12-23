سموحة لـ"الفجر الرياضي": حصلنا على توقيع حارس المقاصة

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في الحصول على توقيع محمود كوكو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل الفريق السكندري في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" " لقد نجحت إدارة التعاقدات بالنادي في الحصول على توقيع كوكو، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة لسد العجز في مركز حراسة مرمى الفريق بالمرحلة المقبلة".

وأضاف المصدر، " أنهينا الحصول بالفعل على موافقة وإمضاء اللاعب، ولكن ننتظر موقف الفريق الفيومي، لإنهاء الصفقة بشكل رسمي والحصول على الإستغناء الخاص بالحارس، من أجل انتظامه في التدريبات استعدادًا لمباريات الدوري العام".

وأشار المصدر، إلى أنه واثق من موافقة المقاصة، على ؤحيل الحارس في ظل العلاقة الوطيدة التي تربط مجالس الإدارات ببعضها البعض، وأنها مسألة وقت لإنهاء الصفقة.

واختتم المصدر، "العلاقات بين الناديين قوية جدًا، أعتقد أن الفريق الفيومي مُرحب بإتمام الصفقة ولا يمانع في ذلك، ويتبقا الاتفاق على المقابل المادي فقط وبعدها سينتقل كوكو مباشرةً، بداية العام الجديد".

ويرغب الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة طارق يحيي المدير الفني، في تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق، في ظل إصابة محمود ثروت بالرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، بالإضافة إلى صغر سن الحارس الثالث وعدم امتلاكه لأي خبرات، ووجود محمد أبوجبل كحارس أساسي وحيد للفريق منذ بداية الموسم الجاري.