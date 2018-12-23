ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توفيق عكاشة: قطر ستمحى من على الخريطة لو قامت حرب عالمية ثالثة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:40 ص
توفيق عكاشة: قطر ستمحى من على الخريطة لو قامت حرب عالمية ثالثة
توفيق عكاشة
طباعة
Advertisements
نعيم يوسف
 
Advertisements
وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة تحذير إلى المشاهدين، قال فيها: "إن قنوات الإخوان مثل قنوات قطر مثل الجزيرة أو الخنزيرة يحرضونكم على بلدكم وعلى أنفسكم".

وأضاف "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنهم يقارنون بين الأوضاع الفرنسية والمصرية، والهدف من ذلك تدمير الشعب المصري، وأن يحاربوا بعضهم البعض.

وتابع، أنه بذلك تكون قطر قد نفذت تعليمات مجلس إدارة العالم التي أعطاها لحكام قطر، وكوادر "إخوان الشيطان"، مشددًا على ضرورة التوقف بالعقل أمام جميع هذه الأشياء.

وأشار إلى أن قنوات الإخوان تمولها قطر، معقبا: "أنا لو عطست هاعمل إزعاج في قطر"، ولكن لديهم أموال تحيرهم، فاستخدموها في إسقاط الدول العربية.

وشدد على أنه في حالة قيام حرب عالمية ثالثة الدولة العربية الوحيدة التي سوف تمسح من على وجه الأرض هي قطر لأنه يوجد بها القاعدة الأمريكية.
المزيد عن: قطر حرب عالمية ثالثة توك شو توفيق عكاشة الإخوان أخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان