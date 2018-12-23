توفيق عكاشة: قطر ستمحى من على الخريطة لو قامت حرب عالمية ثالثة



وأضاف "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنهم يقارنون بين الأوضاع الفرنسية والمصرية، والهدف من ذلك تدمير الشعب المصري، وأن يحاربوا بعضهم البعض.



وتابع، أنه بذلك تكون قطر قد نفذت تعليمات مجلس إدارة العالم التي أعطاها لحكام قطر، وكوادر "إخوان الشيطان"، مشددًا على ضرورة التوقف بالعقل أمام جميع هذه الأشياء.



وأشار إلى أن قنوات الإخوان تمولها قطر، معقبا: "أنا لو عطست هاعمل إزعاج في قطر"، ولكن لديهم أموال تحيرهم، فاستخدموها في إسقاط الدول العربية.



وشدد على أنه في حالة قيام حرب عالمية ثالثة الدولة العربية الوحيدة التي سوف تمسح من على وجه الأرض هي قطر لأنه يوجد بها القاعدة الأمريكية.

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة تحذير إلى المشاهدين، قال فيها: "إن قنوات الإخوان مثل قنوات قطر مثل الجزيرة أو الخنزيرة يحرضونكم على بلدكم وعلى أنفسكم".