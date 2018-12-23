محمد صلاح يرتدي تيشرت مطبوعا عليه صورة تامر حسني

وتبادل رواد السوشيال ميديا المزاح علي الصورة حيث علقوا:" بعيدا عن أن صلاح بيحب صحابه أوي ولابس تيشرت عليه صورة صاحبه تامر حسني بس اللي عاجبني أكتر أنه كريم وبيشرب تامر بيبسي في الصورة واضحة زي الشمس انه طالب لنفسه بطيخ ولتامر بيبسي".

ومؤخرًا أجريت عدة محاولات من قبل شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، لإقناع الفنان تامر حسني، بالعودة اليها من جديد لإنتاج أعماله الفنية المقبلة، حيث التقي مؤخرًا سعيد إمام "المدير الفني للشركة بمصر" بحسام حسني، مدير أعمال وشقيق الفنان تامر حسني، للتحدث عن هذا الأمر.

ولم يبدي حسني، حتي الآن أي موافقة بخصوص العودة الي "روتانا"، ومازال يدرس عرضهم عليه، ولكن خلال الفترة القليلة المقبلة سيحسم موقفه سواء بالرفض أو القبول، وفي حال موافقته سيتم الإعلان رسميا من قبل الشركة.

يذكر أن حسني، استغني عن شركة "روتانا" واتجه الي الإنتاج الشخصي بإنتاج ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، من خلال شركته الخاصة TH production ، و لجأ حسني، الي هذا لأن ما يريد تحقيقه لم تستطيع أي شركة إنتاج في الوطن العربي تنفيذه حيث تعد ميزانية إنتاج ألبوم حسني، أضخم من تكلفة إنتاج الأفلام السينمائية.

ويعتبر حسني، أول فنان في الوطن العربي يطرح ألبومه الغنائي عبر "فلاش ميموري" و"سي دي" معا، فكانت أول مرة عام 2016 عندما عرض الفكرة علي شركة "روتانا" وتم طرح ألبوم "عمري ابتدا" عبر"فلاش ميموري" و يستكمل حسني، تطويره لصناعة الموسيقى، من خلال ابتكاره لشكل جديد للفلاش الميموري مختلف عن الشكل التقليدي والمعتاد.

وقام بتصوير جميع أغاني ألبومه الجديد علي طريقة الفيديو كليب، كأول مطرب مصري عربي ينفذ هذه الفكرة.