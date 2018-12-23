أول تعليق من "بوجبا" بشأن رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد

حرص الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يوناتيد على التعليق على رحيل جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق.

وقال بوجبا في تصريحات نقلتها شبكة "BBC" البريطانية :"حققنا إنتصاراً هاماً للغاية، أداء الفريق كان عظيماً، وسعداء ببدء أول مباراة مع مدربنا الجديد هكذا".

وأضاف "نتطلع للمباراة المقبلة والنقاط الثلاثة، ومن ثم الزحف حتى نستطيع المنافسة على لقب الدوري".

وعن جوزية مورينيو، علق بوجبا "أريد أن أشكره على كل ما قام به معنا، اللاعبين بالكامل يريدون توجيه الشكر له بعد السنوات التي قضيناها سوياً".

واختتم "لقد حققنا بطولات مع مورينيو أود أن أشكره، الأمور كانت جيدة في البداية وحققنا البطولات، بالإضافة إلى انه جعلني أتطور كشخص قبل أن أكون كلاعب كرة قدم".

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز بخماسية على كاريف سيتي اليوم بالجولة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي، في اول مباراة للمدرب الجديد سولشاير.