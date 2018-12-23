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أستاذ جهاز هضمي مداعبًا عمرو أديب: "الزمالك يسبب الإمساك" (فيديو)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
أستاذ جهاز هضمي مداعبًا عمرو أديب: الزمالك يسبب الإمساك (فيديو)
الدكتور سراج زكريا
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي، إن التوتر والقولون العصبي يسبب الإمساك، معقبا: "الزمالك والحاجات دي".

وأضاف "زكريا"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن التوتر والقولون العصبي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى إمساك أو إسهال، وأحيانا يأتي مرة بهذا ومرة بذاك، لافتا إلى أن ذلك يكون علاجه صعب.

من جانبه، رد "أديب"، قائلا: "الزمالك!! هو الزمالك اللي مسئول عن الإمساك".

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي، الخبز الأبيض يؤدي إلى الإمساك أيضا، بالإضافة لعدم شرب المياه، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين يعانون من الإمساك زاد في الفترة الأخيرة وانتشر بين الشباب.

وشدد على أن مادة "اللاكتيز"، الموجودة في اللبن مادة مهمة جدًا، وتعالج الإمساك، مشيرا إلى أن هذه المادة تعاني شعوب الشرق الأوسط من نقصها.

ولفت إلى أن الرياضة والصلاة و"الحمام البلدي"، جميعها أشياء تساعد مريض الإمساك على الإخراج.
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