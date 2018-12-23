كيف بدت درة في أحدث ظهور لها؟ (صور)





شاركت الفنانة التونسية درة صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" ظهرت خلالهلا خلالها بإطلالة أنيقة.



ونالت الصور إعجاب جمهور ومتابعي درة، فيما قام الكثيرون بمشاركة الصور عبر نطاق واسع.



ومؤخرًا تعاقدت درة على عمل درامى جديد بعنوان "الحرملك" بجانب جمال سليمان وباسل خياط.





ومن المقرر أن تبدأ درة تصوير أدوارها في المسلسل خلال شهر يناير المقبل.



كان آخر ظهور درامي لدرة من خلال مسلسلها الأخير "الشارع اللى ورانا"، إضافة إلى مشاركتها في مسلسل «نسر الصعيد» مع محمد رمضان.