نادية الجندي تودع 2018 بإطلالة شبابية (صور)





شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها مجموعة من الصور لها أثناء قضائها وقت ممتع في احتفالات رأس السنة برفقة أصدقائها، وجاء ذلك عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وأطلّت "الجندي" بلوك شبابي ينبض بالحيوية والأنوثة، إذ اختارت فيه فستان قصير مميزا، مصنوع من خامة الدانتيل الأبيض وأسفله منه بطانة من نفس اللون.





وتميز الفستان بقصة الصدر التي جاءت على شكل حرف الـV ، التي تسلط الضوء على الجزء العلوي وتوحي بمن يرتديها بأنها أكثر عرضًا وامتلاءً.





ونسّقت الفنانة مع إطلالتها البيضاء إكسسوارات من نفس اللون، وأكملتها بلمسات على شعرها المنسدل على كتفيها حتى بدت راقية وجذابة.







