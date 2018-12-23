ميهوب: هذا رأيي في صفقة الأهلي الواعدة.. والأمور اختلفت بين طاهر والخطيب في أمر واحد

أكد علاء ميهوب نجم النادي الاهلي السابق أن التعامل مع الجهاز الفني خلال ولاية محمود طاهر كان مختلف تماما عن فترة محمود الخطيب

وقال ميهوب في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " كنت اتواصل وقت وجود محمود طاهر مع الجهاز الفني، ولكن مؤخرا لم اتواصل مع كارتيرون مع العلم ان التواصل هام للغايه.

واردف : تحدثت مع محمد يوسف عن عمار حمدي واكدت له انه لاعب جيد وسيتم ضمه بسعر مناسب، ويتم وضع برنامج بدني جيد له وسوف يكون اضافة للفريق فى المستقبل.



