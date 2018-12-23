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ميهوب: هذا رأيي في صفقة الأهلي الواعدة.. والأمور اختلفت بين طاهر والخطيب في أمر واحد

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
ميهوب: هذا رأيي في صفقة الأهلي الواعدة.. والأمور اختلفت بين طاهر والخطيب في أمر واحد
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أحمد شاكر
 
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أكد علاء ميهوب نجم النادي الاهلي السابق أن التعامل مع الجهاز الفني خلال ولاية محمود طاهر كان مختلف تماما عن فترة محمود الخطيب

 

وقال ميهوب في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " كنت اتواصل وقت وجود محمود طاهر مع الجهاز الفني، ولكن مؤخرا لم اتواصل مع كارتيرون مع العلم ان التواصل هام للغايه.

 

واردف : تحدثت مع محمد يوسف عن عمار حمدي واكدت له انه لاعب جيد وسيتم ضمه بسعر مناسب، ويتم وضع برنامج بدني جيد له وسوف يكون اضافة للفريق فى المستقبل.


علاء ميهوب: طالبت بضم "جيرالدو" مبكرًا والتعاقد معه حاليا خطأ

 

أكد علاء ميهوب نجم النادي الاهلي السابق، أن ضم جيرالدو للأهلي بعد مشاركته مع فريقه افريقيا كان قرارا خاطىء.

 

وقال ميهوب في حواره لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : كنت أول من تحدث عن اللاعب جيرالدو المنضم مؤخرا للأحمر

 

واردف : الاهلي تاخر فى ضمه وقرار وجوده خاطىء خاصة بعد مشاركته مع فريقه بأفريقيا.

 

واتم كلماته متحدثا عن محمود وحيد : تحدثت معه والاهلي تعاقد معه سريعا، لاعب رائع.


المزيد عن: محمود الخطيب ومحمود طاهر كورة علاء ميهوب والأهلي رياضة
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