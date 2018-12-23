نقيب العلميين يجتمع بنقباء الفروع على مستوى الجمهورية (فيديو وصور)

اجتمع الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، بنقباء الفروع على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر النقابة العامة بوسط البلد بالقاهرة، وبحضور الدكتور نبيل يس وكيل أول النقابة، والكيميائي صلاح النادي الأمين العام، والجيولوجي أحمد سعيد أمين الصندوق.





وأكد الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، على قوة الروابط الانسانية التى تجمعه مع زملائه نقباء الفروع واهمية ذلك فى تسهيل مهام العمل النقابي.





وأوضح أن انتخابات التجديد النصفي الأخيرة كانت مرضية والمشاركة أفضل من انتخابات ٢٠١٦، ولكن مازالت ضعيفة والتأكيد على المشاركة الأكبر في الانتخابات القادمة.





وأشار إلى أن فرع نقابة المنصورة تعد أفضل نقابة مهنية بالجمهورية من ناحية التجهيزات الفنية والموقع، وكذلك مقرات نقابات العلميين فى قنا وبورسعيد، مؤكدًا على أنه جاري العمل في معظم الفروع صيانة وتجديدًا.





وأكد المليجي، على ضرورة تحديد عيد العلميين لكل محافظة، مشيدا بمجلس شعبة العلوم الطبية واستقراه والنشاط المتميز والتجهيز لمؤتمر دولي.





وأكد الدكتور عاطف نوير نقيب وسط الدلتا، على كرامة واحترام النقابة وأدب الحوار في النقاش.





كما عرض نقباء الفروع أنشطتهم خلال عام ٢٠١٨ وموقف نوادي المحافظات والمقرات المختلفة الجديدة وتحصيل المتأخرات وتذليل مشاكل وعقبات العلميين بمحافظات الجمهورية، وأوصي نقباء الفروع علي دورية اجتماع نقباء الفروع كل شهرين علي الأقل.