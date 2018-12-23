علاء ميهوب: طالبت بضم "جيرالدو" مبكرًا والتعاقد معه حاليا خطأ

أكد علاء ميهوب نجم النادي الاهلي السابق، أن ضم جيرالدو للأهلي بعد مشاركته مع فريقه افريقيا كان قرارا خاطىء.

وقال ميهوب في حواره لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : كنت أول من تحدث عن اللاعب جيرالدو المنضم مؤخرا للأحمر

واردف : الاهلي تاخر فى ضمه وقرار وجوده خاطىء خاصة بعد مشاركته مع فريقه بأفريقيا.

واتم كلماته متحدثا عن محمود وحيد : تحدثت معه والاهلي تعاقد معه سريعا، لاعب رائع.



