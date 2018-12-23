استشاري تجميل يشرح.. كيف تمتلكين رشاقة سيرين عبد النور بعد جراحة الولادة ؟





حصدت عدد من النجمات لقب أمهات خلال عام 2018، ولكن يبدو وأن الأمر مختلف تمامًا لديهن من حيث المظهر الخارجي فعلى عكس أغلب الأمهات المصريات ربات البيوت أو العاملات فبعضهن يخشون تجربة الحمل في أحيان كثيرة بسبب الظواهر التي تطرأ على الجسد من تغييرات كثيرة تبدل شكل الجسد ومنحنياته وخاصة منطقة البطن في حالة الولادة القيصري التي يلجأ إليها حوالي 90% من السيدات سعيًا وراء عدم الشعور بآلالام خروج الجنين.





وكان من ضمن النجمات اللائي رزقن بمولود جديدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي يتعجب معظم متابعيها من رشاقة جسدها من بعد الولادة وعدم ظهور أي ملامح لمنطقة البطن وغيرها في إطلالاتها الساحرة .. وهو ما يفسره الدكتور وائل غانم استشاري التجميل لكل سيدة تريد أن تعرف.. كيف تمتلك رشاقة سيرين عبد النور بعد جراحة الولادة ؟





كيف تحافظ الفنانات على شكل البطن بعد الولادة ويعدن بسرعة لقوامهن المثالي؟

يوجد معتقد خاطئ يجب تصحيحة هو أن الولادة والحمل لا يتدخلان في شكل البطن فبعد الحمل وخروج الطفل من المفترض أن تعود البطن لوضعها الطبيعي، ولكن الأمر يختلف من سيدة لأخرى رجوعًا لمدى اهتمامها بنفسها ورشاقتها، فيوجد سيدات أثناء فترة الحمل يهتموا بممارسة الرياضة لتقوية عضلات البطن حتى لا تتأثر وبعد الولادة تهتم في أسرع وقت لممارسة التدريبات واللعب على أجهزة لشد البطن وعمل جلسات للشد، وهذا مايضمن عودة البطن لوضعها الطبيعي.





وعلى النقيض، توجد سيدة أخرى لا تمارس رياضة تقوي بها عضلات البطن فبالتالي يحدث الترهلات والبطن تكبر وتظهر بشكل واضح يؤثر نفسيًا على السيدة بعد وضع طفلها، وتلك هي النقطة الفارقة التي تعيد الفنانات لقوامهن الطبيعي لأنها مهتمين بأنفسهم ورشاقتهم وممارستهم للرياضة.





كل ما تريدين معرفته عن عمليات الشد بعد الولادة :-

في حالة حدوث ترهل، ولابد من إجراء جراحة شد يجب أن تكون بعد أخر ولادة، فلا يعقل أن بعد كل حمل أقوم بشد كل طبقات البطن، فالأمر مرهق ومتعب للسيدة التي تخضع للعملية لذلك الأفضل الانتظار بعد أخر ولادة.





طريقة للتخلص من دهون البطن بديلة للشد المبكر :-

في حال رغبة السيدة في التخلص من الدهون الزائدة مع عدم إجراء عملية شد، فإنها من الممكن أن تلجئ لـ"جى بلازما" أو "فيزر"، كشد مؤقت لتحسين المظهر الخارجي حتى آخر ولادة وإجراء عملية الشد بشكل طبيعي لتحسين الحالة النفسية للسيدة.





مارأيك في إجراء عملية الشد مع الولادة .. سيدات كثيرات يرغبن في ذلك ؟

أغلب جراحين التجميل لايميلون لقيام بعملية الشد مع الولادة، لأن البطن تكون متمدة على غير طبيعتها لا يجوز أن أشد الترهل ولكن يجب الانتظار مالايقل عن 6 أشهر لإجراء الشد بعد عودة البطن لطبيعتها وضمان نجاح الشد.







