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نجلة إبراهيم سعدة تروي موقف خطير خلال زيارة والدها لليبيا.. وتهديد القذافي له

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:12 ص
نجلة إبراهيم سعدة تروي موقف خطير خلال زيارة والدها لليبيا.. وتهديد القذافي له
نيفين إبراهيم سعدة
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نعيم يوسف
 
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كشفت نيفين إبراهيم سعدة، نجلة الكاتب الراحل، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اتصل بوالدها بعد عودته من الخارج للاطمئنان عليه وعلى صحته.

وأوضحت "نيفين"، في لقائها مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أنه بعد عام 2011، لم يكن هناك تواصل كبير بينهما، ولكن عندما عاد والدها من السفر اتصل به "مبارك"، مؤكده أن "مبارك" اتصل بها أيضا بعد رحيل والدها وقدم لها العزاء.

ولفتت إلى أن والدها كان يكتب في الصحيفة الحكومية وكأنها صحيفة معارضة، مشيرة إلى أنه كان يكره السفر، مضيفه: "في أحد المرات حد كبير عمل فيه مقلب وقال له إنهم مسافرون إلى سويسرا، وعندما هبطت الطائرة وجدوا أنفسهم في ليبيا".

وأوضحت أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عندما رآه غضب جدا، نتيجة خلافات بينهما، وقال: "لولا أنك أتيت مع الوفد الرسمي المصري، وجاي مع الرئيس أنا كنت اتصرفت تصرف تاني".

وأشارت إلى أنه كان خائف واستقل سيارة شخص آخر، خوفا من تفجير سيارته.

وشددت على أنه كان بين والدها والرئيس الراحل محمد أنور السادات "قصة حب رهيبة"، ووالدها كان يحبه جدا، وحزن كثيرًا بعد وفاته.
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