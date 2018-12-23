عاجل.. أول رد من اتحاد الكرة على تساؤل الكاف بشأن عدم اللعب بجمهور في الدوري

نفى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، استفسار الكاف من عدم لعب الدوري المصري بدون جمهور كما تردد خلال الساعات الاخيرة

وقال سويلم فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : كلام غير منطقي، الكاف لم يستفسر عن غياب الجمهور بالدوري

واردف : المصري والاهلي والمنتخب المصري يلعبون مباراياتهم بجمهور، وحضر 70 و 80 الف متفرج في بطولات أفريقيا.

وتابع : كل الملاعب التي المحدده لاستقبال مباريات البطولة الافريقية، ستكون جاهزة لاستقبال الجماهير بالعدد المسموح للمدرج بالكامل، لن يكون 10 الاف تذكرة كما يتردد

واتم : برج العرب وستاد الاسكندريه من ضمن الملاعب التي سوف تستضيف البطولة.





الإسماعيلي يعلن الانسحاب من مباراة المقاولون





أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الانسحاب من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب اعترضا عل موعد إقامة المواجهة.





وأرسل الإسماعيلي خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل لقاء المقاولون العرب المقرر يوم ٢٧ ديسمبر الجاري لتعارض موعده مع وصول بعثة الفريق من الكاميرون يوم ٢٦ ديسمبر أب قبل أقل من ٢٤ ساعة من وصول الفريق.





وتلقى النادي الإسماعيلي ردا صادما من اتحاد الكرة ورفض تأجيل المباراة بدون إبداء أي أسباب.



