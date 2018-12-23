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الشاهد يطمئن على بعثة النادي الإفريقي بالسودان

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:06 ص
الشاهد يطمئن على بعثة النادي الإفريقي بالسودان
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مروى الجلاصي
 
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إتصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ قليل، برئيس بعثة النادي الإفريقي في السودان و رئيس الجمعية عبد السلام اليونسي، للتأكد من سلامة وفد 'أبناء باب الجديد'.

وقد أكد الشاهد لليونسي، على تجند وزارة شؤون الشباب و الرياضة و وزارة الخارجية و الجامعة التونسية لكرة القدم لضمان سلامة بعثة النادي الإفريقي.

ويذكر بأن وفد النادي الإفريقي قد تعرض مساء أمس السبت 22 ديسمبر 2018، إلى الإعتداء من قبل جماهير الهلال السوداني التي رشقت حافلة الفريق والسيارات المصاحبة بالحجارة، مما أدى إلى تعرض الحارس سيف الشرفي إلى إصابة على مستوى الرأس.

و في ذات السياق، نشرت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم أمس بلاغا، دعت فيه إلى تأجيل مباراة الهلال السوداني والنادي الإفريقي إثر الإعتداء الذي تعرض له الوفد.
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